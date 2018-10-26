DİKA'dan Nusaybin´de Proje Ofisi toplantısı

Ajans'ın Mardin Yatırım Destek Ofisi tarafından düzenlenen ilçe proje ofisi toplantısında, Ajans Uzmanı Nilüfer Baş tarafından DİKA'nın “Teknik Destek” ve “Fizibilite Desteği” konularında katılımcılara bilgi verildi. Nusaybin Kaymakamlığı´nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Borsası, odalar gibi kamu kurum ve kuruluşlarından proje sorumluları katıldı. Toplantıda ajans desteklerinin kapsamı, başvuru ve uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgi verilerek, katılımcıların bu destekler hakkında merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. Kurumlar arası iş birliğini teşvik eden bu toplantılar sayesinde, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

İlçe proje ofisi toplantıları Dargeçit, Kızıltepe ve Nusaybin´in ardından diğer ilçelerde de yapılacağı belirtildi.