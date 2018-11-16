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Dilenci kılığında hırsız

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 kadın, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapmaya çalıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kadın, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapmaya çalıştı.


Olay, Kızıltepe merkez Atatürk Mahallesi 848'inci Sokak'ta bulunan Mehmet Ertaş'ın evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklar dışarıda oyun oynadığı sırada evin kapısını açık gören dilenci kılığındaki 2 kadından biri eve girdi, diğer kadın ise çevrede gözetleme yaptı. Odaları dolaşan kadın, evde bulunan Ertaş'ın eşi ile karşılaştı. Eşinin, şahsa evde ne aradığını sorması üzerine şahıs, dilenci olduğunu belirterek, evden uzaklaştı.


Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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