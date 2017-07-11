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11 Temmuz 2017 15:55

Dündar, 15 Temmuz darbe girişimini kınadı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadı.

Dündar, 15 Temmuz darbe girişimini kınadı

11 Temmuz 2017 15:55


Dündar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, milletin 15 Temmuz gecesi ihanet içerisinde Türkiye’ye darbe yapmaya kalkışan hain odakları ve çeteleri tarih boyunca asla unutmayacağını ve unutturmayacağını belirtti. 5 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak girişimin hafızalarda yerini koruduğunu vurgulayan Dündür, “İçerde ve dışarda konuşlanan hain odaklar dört bir koldan ülkemizi yıkmak, yok etmek ve batının kölesi haline getirmek için ellerinden gelen her türlü oyunu sergilediler ve sergilemeye devam ediyorlar. Ülkemiz, AK Partiyle güçlü, dinamik ve zengin bir yapıya sahip iken bunları yapmaları çok manidardır. 16 yıldır AK Parti, dünyaya karşı ezik bir ülkeyi şahlandırdığı ve artık tüm Avrupa ülkelerine meydan okuyabilecek bir tarza kavuşturduğu için, ülkemizi çekememeleri onları böylesine vahşi eylemlere sürüklüyor. Türkiye her açıdan kendini farklılaştıran bir ülke oldu. Yenilikler, kalkınmalar, dünya çapında yapmış olduğu yatırımlar, Müslüman ülkeleri ile arasındaki olumlu ilişkiler, güç birlikleri, her türlü terörle yaptığı başarılı mücadeleler ve en önemlisi kendi insanıyla barışık bir potansiyel haline geldiği için darbe girişimine kalkışmalarında ki bazı sebepler olarak görebiliriz” dedi



“Nöbetleri 27 gün boyunca sürdürdük”


Dündar, hain darbe girişiminin başladığı anlardan itibaren tüm teşkilatlarını uyararak parti önüne gelmelerini ve derhal sokağa çıkmalarını söylediklerini anlatarak, şunları kaydetti:


“Ve böylece halkımızla beraber hain güruhlara karşı mücadelemizi anında başlatmış olduk. Halkımız büyük bir dik duruş örneği sergileyerek sabaha kadar sürecek olan bir nöbetin kapısını aralamış oldular. Zaten ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarıyla bu nöbetlerimizi 27 gün boyunca sürdürdük. O gece vatandaşlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde hain darbeciler tarafından şehit edildiler, yaralandılar. Onların o asil kanları bu toprakları kurtarmaya yetti. Geçmişte nasıl ki Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Zaferinde halkımızın tertemiz kanı galip gelmişse, 15 Temmuz gecesi de aynı yiğitlerin zaferi oldu. Onlara minnet borçluyuz. Allah ruhlarını şad etsin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de bir kez daha Allah’tan acil şifalar diliyorum. AK Parti olarak bizler yine hazırız. Ülkemize fitne, fesat, katliam sokacak herkese karşı koymaya, onları bozguna uğratmaya hazırız. Ülkemizin ve milletimizin selameti her şeyin üstündedir. İnşallah çeşitli programlar çerçevesinde 15 Temmuz’un yıldönümünü idrak edeceğiz. Şehitlerimizin kabirlerine Fatihalarımızı gönderdikten sonra şehit yakınlarını ziyaret edeceğiz. Çeşitli konferans, gösteri ve yürüyüşlerimizle tekrar aynı geceyi yâd edeceğiz. İnşallah güzel bir finalle 15 Temmuz gecesini anma etkinliklerini sonlandıracağız. Tüm halkımızı etkinliklere davet ediyorum. 15 Temmuz gecesinin ileriki nesillere taşınması, onlarında dost ve düşmanını birbirinden ayırt edebilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekir.”




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