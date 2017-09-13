Dündar: “Başarımızdaki en büyük katkı eğitim camiasınındır”

Açıklamasında, yeni bir eğitim-öğretim yılına daha girmenin gururu ve haklı kıvancı içerisinde olduklarını belirten Dündar, “Çocuklarımızın geleceğinin şekillenmesinde ortak payda da buluştuğumuz yeni eğitim döneminin milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’nin uluslararası kulvarlarda başarı çıtasını yükseklerde tutmasında ki en büyük katkının eğitimden geçtiğini dile getiren Dündar, “2001 yılında kurulan AK Parti ile ülkemiz her alanda yaptığı yeniliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran nadir ülkelerdendir. Özellikle bilim-teknoloji, sanayi, ulaşım ve eğitim konularında Avrupa ülkelerine taş çıkartacak niteliktedir. Bu alanlarda ki başarılarda en büyük pay, AK Parti hükümetlerinin sunduğu olanaklarla eğitim camiasında varını yoğunu harcayarak emek sarf eden öğretmenlerimizdedir. Ve yine diğer önemli başarıda büyük bir özveriyle derslerine odaklanan öğrencilerimizindir” diye konuştu.

“Başarılı öğretmenler başarılı öğrenci yetiştirir”

Başarılı öğretmenlerin başarılı öğrenci yetiştirdiğini söyleyen İl Başkanı Dündar, şunları kaydetti:

“Türkiye gelişmişlik seviyelerini hızla tırmanarak imrenecek bir hale geldi. Bunda başarılı öğretmenlerin yetiştirmiş olduğu başarılı öğrencilerin katkıları azımsanmayacak kadar çok olduğunu belirtmiştik. Ülke çıkarlarını gözeten öğretmenlerin yetiştirmiş olduğu ya da yetiştireceği öğrenciler daima ülkesini, bayrağını ve halkını seven bireyler olarak kalacaklardır. Bu nedenle emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın başarılarını konuşabileceğimiz, ülkemize sunmuş olacakları katkıları tartışabileceğimiz tarzda yetişmeleri için özen gösterilmesi gerekir. Bu konuda ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Eğitim boyunca öğrencilerin durumlarını gözetip, zaman zaman değişen başarı performanslarını kontrol etmeleri gerekir. Bu duygularla yeni eğitim öğretim döneminin ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum.”