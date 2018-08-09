Ö. 8 bin 200 yıllarına tarihlenen bir mezarda biri kadın biri erkek iki yetişkinin üzerinden çıkan takılar Mardin Müzesinde boncuklu tarla vitrininde sergileniyor.

12 bin yıl öncesine ait olan takılar Mardin Müzesinde bulunan boncuklu tarla eserlerinin arasında yerini aldı. Müze ziyaretçileri beğeniyle sunulan ve teknoloji olmadan üretilen takıları hayranlıkla takip ediyor.

M.Ö. 8 bin 200’lere tarihlenen bir mezarda ortaya çıkarılan biri kadın biri erkek iki yetişkin bireyin üzerinden çıkan kolye uçları ve boncuklar Mardin Müzesi’nde sergileniyor. Mardin Müzesi arkeologları tarafından Boncuklu Tarla yerleşiminde gerçekleştirilen kazılar kapsamında aynı mezar içerisinde bulunan biri kadın biri erkek iki yetişkinin mezarı, İtalya’da Valdaro’daki mezarlıkta ve Diyarbakır-Bismil Hakemi Use’de bulunan aşıklardan yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğu tespit edildi.

Mardin Müzesinde bulunan dünyanın en eski aşıklarının üzerinden çıkan takıların günümüzden 12 bin yıl öncesine ait olduğunu dile getiren Müze Müdürü Nihat Erdoğan, "Ulus bazlı kurtarma kazıları kapsamında yürüttüğümüz kazı çalışmalarında çanak çömleksiz neolitik dönem dediğimiz ilk yerleşik hayata geçişin başladığı kuzey Mezopotamya’nın Dicle vadisinde Boncuklu tarlada kazı çalışması yaptık. Bu alan aslında yerleşik hayata geçişin ilk örneklerindendir. İlk ev topolojisi tahıl ambarlarının kurulduğu ilk organize köy hayatının yaşandığı bir alan. Burada da evlerin diplerini ana rahmi gibi bir gömme geleneği görüyoruz. Yeniden doğuşun inancıyla ve takılarla birlikte insanların öbür dünyaya uyguladığını görüyoruz. Eski aşıklarımız yüz yüze takılarıyla birlikte açığa çıkarıldı. Günümüzden 10 bin, 12 bin yıl öncesine ait bu aşıklar bu çift en eski bilinen aşıklar olarak bilinir. Aşkın doğduğu coğrafya aşkın doğduğu Mezopotamya aşkta doğmuş ve yerleşik hayata birlikte hikayesiyle gelmiş. Bu takılarda bir sosyal statü tılsım ve benzeri şeyler için de kullanılıyor. Çok büyük bir takı üretim merkezi aslında bu. Takıların bu kadar teknolojik olarak üretilmiş olması ve günümüze kadar takının serüveninin gelmesi önemlidir" dedi.

Müzeye ziyarete gelen tarih severlerden Hatice Çabukoğlu boncuktan yapılan eserlerden çok etkilendiğini ifade ederek, takıların binlerce yıl önceden günümüze ve kültürümüze yansımasını çok etkileyici bulduğunu kaydetti.