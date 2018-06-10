Efetürk görevine döndü

ASP İl Müdürü Efetürk, Mardin’in nüfusunun yüzde 49,6’sının kadın, yüzde 50,4’sının erkek olduğu belirtilerek, “Evlenme yaşının 16-19 olarak Türkiye ortalamasının üstünde olup, boşanma oranı ise Türkiye ortalamasının altındadır. İlimiz de devletimizin, valimizin ve bakanlığımızın büyük hizmetleri olmaktadır. ASP İl Müdürlüğü olarak 113 milyon 85 bin 727 lira yardım yaptıklarını kaydeden Efetürk, “Sosyal Yardımlaşma Vakfı ilimize 2017 yılında 206 milyon 397 bin 342 Türk lirası destek sağladı. Nusaybin ilçesinde teröristlerin kazdığı çukurlardan zarar gören mağdur vatandaşlara yapılan destekler, öğrenci yardımları saha çalışmaları ile Mardinli tüm vatandaşlara devletin en sıcak ve şefkatli yüzü ile yapılan yatırımları vatandaşın ayağına götürmeye devam edeceğiz” dedi.