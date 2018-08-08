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08 Ağustos 2018 14:59

Eğlence Parkı çocukları mutlu etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında ’Çocuk Eğlence Parkı’ kuruldu.

Eğlence Parkı çocukları mutlu etti

08 Ağustos 2018 14:59


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda açılan ve bir ay boyunca devam edecek, ‘Eğlence Parkı’ çocukları ve ailelerini mutlu etti. Bir ay boyunca hizmet verecek eğlence parkında, 5-14 yaş aralığında ki çocuklar, trambolin, top havuzu, mini golf, şut becerisi, tırmanma duvarı gibi 9 oyun parkurunda gönüllerince eğlenebiliyorlar. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yaştaki çocuklar için farklı çocuk oyun alanları ve bahçeler kurduklarını belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında, çocuklar için ‘Eğlence Parkı’ kurduklarını ifade eden Yaman, “5-14 yaş aralığındaki çocukların tatillerini burada geçirmeleri amacıyla bu alanı oluşturduk. Alan, şehir merkezinde yürüyerek gelinebilecek bir uzaklıkta. Çocuklarımız için güvenli bir alan. Hava serinleyince başlayacağız ve gece yarısına kadar devam edecek. Mahalleme Havuz Geldi Projesi kapsamında okullarımızın bahçelerinde portatif havuzlar kurduk ve bu çalışma devam ediyor. Kışın da buz pateni getirdik. Şehir merkezine gelemeyen çocuklarımıza da çocuk oyun alanları kuruyoruz. Şuana kadar 250 oyun parkını kırsal mahallemize kurduk. İstek olduğu takdirde servislerimizle, çocuklarımızı buraya getireceğiz” dedi.




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