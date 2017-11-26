Elektronik ticaret projesine DİKA desteği

Proje Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Mardin Kızıltepe ve Çevresi Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı Fahrettin Enez tarafından imzalandı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Numan Ersak, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç, Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynettin Ayav ve Kızıltepe Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Aziz Doğru katıldı. Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu proje ile Mardin’de ve bölgede eksikliği bulunan bir ihtiyaca cevap verebilecek günümüz imkanlarına uygun bir çalışma olacağını söyledi. İnternetin yoğun bir şekilde kullanıldığı çağımızda özellikle sanal ticaretin her geçen gün katlanarak büyüdüğünü belirten Genel Sekreter Altundağ, "Mardin’de üretim ve hizmet sektöründe faaliyet yürütmekte olan ve internet ortamında pazarlanabilir ürün imalatı, yapabilen üreticilerin bu imkandan mutlaka yararlanması gerekir. Aksi takdirde rekabet edebilme konusunda geriye düşecekleri için her geçen gün zayıflayacaklardır. Çünkü çağın gerektirdiği şekilde kendilerini yenileyemeyenlerin yaşama şansı kalmayacaktır. Projenin amacı Mardin’e özgü e-ticaret markası oluşturmak ve üreticilerin bu platformda sanal mağaza açarak yeni ticari pazar oluşturmalarını sağlamaktır. Mardin yerel üreticisinin ürünlerini pazarlayabileceği bir e-ticaret platformu oluşturarak, Mardin’in ticari ve zanaat potansiyeli konusunda tanıtım yapmaktır. Yerel üreticilerin e-ticaret platformu içerisinde sanal mağazalarını açmasına yardımcı olmak için teknik destek sağlanacaktır. E-ticaret platformunun tüketici tarafından kullanımı amacıyla reklam ve pazarlama teknikleri geliştirilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle meslek birliklerinin e-ticaretin geliştirilmesi yönünde etkin bir rol üstlenmesi sağlanacaktır. E-ticaretin gereği olarak "vergilendirilebilir, garanti kapsamına giren, içeriği standart hale gelmiş" bir ticari pazarlama modeli yaygınlaştırılacaktır. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet yürüten üreticiler ile el sanatları ve hizmet sektöründe faaliyet yürüten ancak internet ortamında ticaret yapmayanlar öncelikli olarak yer almaktadır. Ayrıca, il genelinde üreticilerin e-ticaret konusundaki eğilimlerini yansıtacak faaliyet sonuç raporu da hem kamu kurumları için hem de mali analizler için veri kaynağı oluşturacaktır. Proje, sadece üreticilerin yeni pazar oluşturmasına katkı sağlamayacak, aynı zamanda Mardin’de üretilen yerel ürünlere ilgisi olan ancak temin etme sorunu yaşayan tüketicilerin "Mardin Pazarına" doğrudan ulaşmasını sağlayacaktır. Projenin sonunda oluşacak bir “Ticari Marka” tüm bu üreticilerin ulusal pazara açılabilmeleri için referans oluşturacaktır. Verilecek eğitim ve sağlanan imkanlarla üreticiler e-ticaret hakkında bilgi sahibi olacak; ücretsiz bir şekilde sanal mağaza açabilecekleri güvenli bir e-ticaret platformuna kavuşacaklardır. Bu platformda nasıl ticaret yapabileceklerini öğrenerek, yerel gündemden ve güvenlik risklerinden uzakta daha düşük maliyetlerle ürünlerini ülke geneline pazarlayabilme imkanı elde edeceklerdir. E-ticaret hakkında video tanıtım filmi yapılacak; e-ticaret konulu eğitici kitap hazırlanarak dağıtılacaktır” dedi.