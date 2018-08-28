Emekçi eşekler satışa çıkıyor

Mardin’in dar sokaklarının çevre temizlik işlerinde görev yapan Artuklu Belediyesine ait eşekler maketlere yansıdı. Dar ve tarihi sokaklarda çöp toplama işinde kullanılan, araç giremeyen sokakların çevre temizliğini sağlayan Artuklu Belediyesine ait kadrolu eşeklerin Mardin Müzesinde maketleri hazırlanıyor. Mardin Müzesi tasarım atölyesinde ahşap atölyesinde ustaların ellerinde karikatürize edilerek ahşap ve boyama ile renkli görüntüler oluşturan eşek maketleri açılacak müze mağazasında turistler için satışa sunulacak. Mardin’in buram buram tarih kokan sokaklarında çevre temizliğine katkı sunan emekçi eşeklerin maketinin yanı sıra şahmeran, Mardin’in tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı simgelerin de maketleri hazırlanarak müze mağazasında Mardin hatırası olarak turistlerin beğenisine sunulacak.

Maket yapım çalışmalarını sürdüren Mardin Müzesi tasarım atölyesinde çalışan Şekra Aydoğan Mardin’in simgelerinin maketlerini hazırladıklarını, bunlardan birinin de Mardin temizliğine katkı sunan emekçi eşekler olduğunu söyledi. Aydoğan, "Mardin’in simgelerinden biri olan eşeği biraz daha karikatürize ederek müzemizin mağazası için tasarladık. Önce çizimlerini yapıyoruz, daha sonra makinede kesiyoruz. Belirli işlemlerden geçiriyoruz zımparalıyoruz, boya atıyoruz gerekli aksesuarlarla tamamlayıp en son bu hale getiriyoruz. Mardin’de dar sokaklara araç giremediği için eşeklerle temizlik işlemi yapılıyor müze ziyaretlerinde atölye çalışmalarında olumlu tepkiler aldık. Özellikle çocukların dikkatini çekiyor, çok hoşlarına gidiyor. Mardin’e özgü ürünler hazırlıyoruz. Bunlardan biri de şahmeran. Müzemizin mağazasında genellikle müzemizde bulunan mevcut eserlerin replikalarının dışında Mardin’i anlatan ürünlerde olsun istedik. Bu çalışmayı hazırladık” dedi.