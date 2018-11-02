Emine Erdoğan'a Midyat taşından tablo hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Midyat taşından işlenmiş “Sıfır atık” tablosu hediye edildi.

Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm ve atık entegre tesisini Mardin'in Midyat ilçesinde hayata geçiren Haşimoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu adına iş adamı Zeki Çiçek tarafından bugün Mardin'de düzenlenen Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Midyat taşından işlenmiş “Sıfır atık” tablosu hediye edildi. Tabloyu Erdoğan'a takdim eden Çiçek, Emine Erdoğan'ın “Sıfır atık” projesine desteklerinden ötürü bu tabloyu hediye ettiklerini söyledi.