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05 Temmuz 2017 11:37

Emniyet Müdürü Onar, polislerin mutluluklarına ortak oldu

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan polislerin mutluluklarına ortak oldu.

Emniyet Müdürü Onar, polislerin mutluluklarına ortak oldu

05 Temmuz 2017 11:37


Mardin Emniyet Müdürlüğünce, evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan 65 polise hediye verilmesi için tören düzenlendi. Polisevi bahçesinde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Müdür Yardımcıları Halil Kısalar, Ahmet Tutal, Fatih Sola, Şerife Koca ve Selami Bıçakçı ile polis memurları ve aileleri katıldı. Törende Emniyet Müdürü Onar, polislere sosyal fondan altın hediye ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi. Onar, teşkilat mensupları arasındaki dayanışmaya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik. Dayanışmayı artıran bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.




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