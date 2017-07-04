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04 Temmuz 2017 19:58

Emniyet ve jandarma teröristlere göz açtırmıyor

Mardin kırsalında terör operasyonlarını hızla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı son bir haftada PKK’ya ağır kayıplar yaşattı.

Emniyet ve jandarma teröristlere göz açtırmıyor

04 Temmuz 2017 19:58

Operasyonlarda teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere gizlediği çok sayıda silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu.


PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK ve KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahısların sorgusunun ardından bölgede Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan geniş çaplı terör operasyonları sürüyor. 2 Temmuz Korucu köyü kırsal alanında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 3 sığınakta bomba düzenekleri, silahı ve bomba yapımında kullanılan malzemelere el konuldu. Korucu köyü kırsalında yapılan operasyonda 6 adet elektronik bomba düzeneği, 48 adet pil blokları, 1 adet voltmetre, 1 adet AK-47 makineli tüfek, 1 adet şarjörü takılı ve içerisinde 10 adet fişek bulunan Kanas marka keskin nişancı silahı, 33 adet Kanas fişeği, 1 adet Kanas tüfeği gövdesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet akü, 30 metre elektrik kablosu, 1 adet dürbün, 1 adet telsiz, 3 adet AK-47 tüfeği fişeği, 1 adet roketatar, 6 adet anti personel roket başlığı, 18 adet sevk fişeği, 8 adet anti tank roket başlığı, 1 adet DM41 el bombası, 3 adet AK-47 tüfeği, 3 adet hücum yeleği, 200 metre elektrik kablosu, 47 adet pil, 21 adet AK-47 tüfeğine ait şarjör, 383 adet Kanas tüfeği fişeği, 440 adet AK-47 tüfeği fişeği, 7 adet BİXİ-PK tüfeği fişeği, çok sayıda doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.


Operasyonda kapsamında Kuştepe köyü kırsal alanında arama-tarama faaliyetlerinde ise 4 adet AK-47 tüfek, 6 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör, çok sayıda bidon içerisinde AK-47 tüfeğe ait fişek, 50 adet 5.56 milimetre çapında fişek, 1 adet Kanas tüfeği, 1 adet Kanas tüfeğine ait şarjör, 20 adet Kanas tüfeğine ait fişek, 1 adet BİXİ-PK makineli tüfek, 70 adet BİXİ-PK makineli tüfeğe ait fişek, 5 adet elektronik bomba düzeneği, 1 adet araç telsizi, çok sayıda doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.


Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonlarla birlikte Mardin kırsalında teröristlerin eylem yapma gücünün büyük oranda zayıflatıldığı belirtildi. Operasyonlarda teröristlerin saldırı zamanlarında kullanmak üzere gizlediği silah ve mühimmatların ele geçirilmesi ile teröre ağır darbe vurulduğu kaydedildi.




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