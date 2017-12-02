Emniyet ve jandarmadan PKK sığınaklarına ortak operasyon

Gerçekleşen operasyonda teröristlerin sivil vatandaş ve güvenlik güçlerini hedef alacak bir çok sayıda bomba yapım maddesi ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada PKK/KCK terör örgütünün Mardin’de eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan bir PKK’lı ile yapılan mülakat sonucu düzenlenen ortak operasyonda Nusaybin ilçesi Akarsu kırsal alanda bir çok silah, mühimmat, yaşamsal malzeme ve sığınak ile ilgili yer göstermede bulunacağını beyan etmesi üzerine, jandarma komutanlığı görevlileri, özel harekat polisleri ile 30 Kasım günü yer gösterme işleminde 3 adet sığınakta arama yapıldı. Aramalarda birinci noktada, 3 adet el bombası, 80 metre saniyeli fitil, 20 metre infilaklı fitil, 2 adet 82 milimetre havan mühimmatı, yaklaşık 100 adet elektrikli, 50 adet mekanik fünye, 1 adet 10 kilogram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 adet 250 gram hazır EYP, 10 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet 300 gram kalıp halde plastik patlayıcı, 5 adet elektronik devre düzeneği, 4 adet Kaleşkinof şarjörü ve şarjörlere basılı bir miktar fişek, 3 adet farklı cinste silah üstü dürbün, 1 adet rüzgar ölçer, 1 adet kol saati, 100 metre kablo, 10 adet terör örgütünü simgeleyen ve terörist başının resimleri bulunan bez parçası, 1 adet kitap 1 adet not defteri ele geçirildi. 2 noktada yapılan aramalarda 1 adet M 16, 7 adet Kalaşnikof marka silah, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet cep telefonu, 1 adet dijital kamera, 1 adet bixi yedek namlusu, 1 adet termal dürbün, 8 adet roket sevk fişeği, 12 adet anti personel roket mühimmatı, 3 adet anti tank roket mühimmatı , 1 adet telsiz, yaklaşık 4 bin civarı 7.62 milimetre fişek, 5 adet savunma tipi el bombası, mesafe ölçer, rakım ölçer, dürbün, 600 adet zırh delici 7.62 mühimmat, yaklaşık bin 500 adet çuval içerisinde 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. 3. noktada yapılan aramalarda ise 2 teneke halinde 100 kilogram el yapımı patlayıcı madde elde edilmiştir” denildi.