Eri, “Dünyanın gözü 24 Haziran’daki seçimlere odaklanmış”

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, yapmış olduğu basın açıklamasında, “Allah’a şükürler olsun ki Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladığı günden beri çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve bu güne kadar geldik. Elimizden geldiğince her mahalleye ve her haneye ulaşmaya çalıştık. Ana kadememizle, adaylarımızla, tüm ilçe, kadın ve gençlik kollarımızla Seçim Koordinasyon Başkanlığı’nın bizlere yüklemiş olduğu tüm çalışmaları fazlasıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Bizler hiç kimsenin rengine, ırkına, dinine ve diline bakmadan her yere gitme, her kesime ulaşma şiarıyla hareket ettik. 2002’den bu yana AK Parti Hükümetlerinin yapmış oldukları icraatları halkımıza anlatmaya çalışarak, bundan sonra da yapacağımız projeleri kendilerine sunduk” dedi.

“Her türlü yasak kaldırıldı”

Kürt vatandaşlara maruz görülen yasakların tümünün 2002 yılından sonra AK Parti tarafından kaldırıldığını dile getiren Başkan Eri, “Şu anda Kürt kardeşlerimiz istedikleri her yerde kendi dilleriyle konuşabiliyor, diledikleri isimleri çocuklarına verebiliyorlar. Farklı dillerle yayın hakkı imkânı sağlandı. Farklı dillerde siyasi video, müzik, propaganda yasakları yine AK Parti tarafından kaldırıldı. AK Parti olarak Kürt vatandaşlarımızın her türlü insani meselelerini demokrasi sorunu olarak ele aldık. Kısacası Kürt kardeşlerimizin sesi olduk. Doğu- batı ayırımını hiçbir zaman yapmadan yatırımlarımızı her yere yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemiz 16 yılda hem içerde hem dış politikada çığır açan yatırımlar gerçekleştirdi. Tüm olumsuz koşullara rağmen güven kaybına mahal vermeden çıtayı hep yüksekte tutmayı başardı. 15 Temmuz hain darbe girişimini bile halkımızın olağanüstü direnişi ve akılcı politikalar sayesinde püskürtmeyi başardık. AK Parti hayal bile edilemeyen icraatlar yaptı. Dünya ülkelerine örnek teşkil edecek yenilikler yaptı. Herkesin gözü Türkiye ve Erdoğan’da oldu. Attığımız her adım gıptayla izlendi. Hayata geçirilen ‘devasa projelerle’ anılan ülkemiz yenidünya düzeninin ilk parçası haline geldi. Dünya mazlumlarının sesi olan Türkiye herkese umut ışığı oldu. Başta Suriye, Filistin ve Arakan olmak üzere diğer tüm Müslüman ülkelerinin gözü 24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlere odaklanmış durumda. Tüm bu durumları göz önünde bulundurarak, 24 Haziran günü sandık başına gittiğimizde vicdan muhasebemizi yapıp oyumuzu ona göre atalım. AK Parti’nin 16 yılda yapmış olduğu hizmetleri ve AK Parti’den önceki iktidarların yaptıklarını göz önünde bulundurarak hareket edelim. Allah’ın izniyle halkımız tercihini hizmetten yana yani AK Parti’den yana kullanacaktır. Buna olan inancım tamdır” diye konuştu.