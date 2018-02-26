Eri, taksicilerle bir araya geldi

Beraberindeki heyetle taksi durağına giderek taksicilerle sohbet eden AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, “Sizlerin halkın arasında daha sık oluşunuz ve insanlarla bire bir olan iletişiminiz sosyal sorumluluk bilincinizi daha da geliştiren bir unsur niteliğindedir. Bu vesileyle vatandaşın nabzını en iyi bilenler sizlersiniz. İlçemizin sorunları ile ilgili vatandaştan aldığınız temel bilgileri bizlerle paylaşarak ilçemizi en yaşanılabilir hale getirmeliyiz. Taksicilik hizmetini daha güzel koşullarda yürütebilmeniz adına sizlere çok güzel bir yapı teslim etmiş. Sizler aslında Kızıltepe’yi, Mardin’i temsil ediyorsunuz. Aracınıza aldığınız her yolcunun memnuniyeti Kızıltepe’ye ve Mardin’e biraz daha olumlu bakmasına yardımcı oluyor. AK Parti olarak bizlerde inşallah yapılacak olan önemli çalışmalarla gerek Kızıltepe gerekse de Mardin’in tüm trafik sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.