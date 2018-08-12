Erzurum’da hayatını kaybeden asker Nusaybin’de defnedildi

Şenkaya ilçesinde jandarma er olarak görev yapan Ömer Batur’un (20) iki gün önce intihar ettiği bildirildi. Erzurum’da yapılan işlemlerden sonra Batur’un cenazesi Nusaybin’e getirildi.

Zeynel Abidin Camisi’ndeki cenaze törenine Jandarma Er Ömer Batur’un ailesi, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, Kızıltepe Müftüsü Mehmet Mahsum Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve vatandaşlar katıldı.

Camide kılınan cenaze namazından sonra vatandaşlardan helallik alındı. Batur’un cenazesi Hacılar Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze için dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra Batur’un babası Zeyni Batur taziyeleri kabul etti.

Batur’un Erzurum Şenkaya ilçesindeki birliğine hayatını kaybetmeden 2 gün önce gittiği bildirildi.