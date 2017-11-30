Eski DBP’li başkan yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Terör örgütü propagandası” yapma suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ömerli İlçe Başkanı Esma Yılmaz’ın yurtdışına çıkma ihtimali bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis, Yılmaz’ın Ömerli ilçesine Sivritepe köyünde saklandığını öğrendi. Köydeki bir ikamete operasyon düzenleyen polis, Yılmaz’ı yakaladı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.