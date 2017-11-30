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30 Kasım 2017 15:26

Eski Milletvekili Süleyman Çelebi’nin acı günü

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin annesi Sare Çelebi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Milletvekili Süleyman Çelebi’nin acı günü

30 Kasım 2017 15:26

Çelebi’nin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.


21’inci dönem AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin 89 yaşındaki annesi Sare Çelebi, tedavi gördüğü Midyat Devlet Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Çelebi’nin hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye akın etti. Çelebi’nin naaşı, Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Tevfik Baysal, Şeyh Beşir Aksoy, Mor Gabriel Manastırı Metropolit Samuel Aktaş, kanaat önderleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenazenin defnedilmesinin ardından Seyitler Mahallesi’nde bulunan Hacı Kasım Altunkaya Taziye Evi’nde taziye kuruldu.




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