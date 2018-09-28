Esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde 9 gram esrar ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahısların Yakalanmasına” yönelik çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan şahsın yapılan üst aramasında; toplam 9 gram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs olay yerinde gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör Örgütlerinin Finans Kaynaklarından Olan Bağımlılık Yapıcı Madde Ticaretinin Önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.