Evden 3 kamyon çöp çıktı, zabıta Türk bayrağını öpüp başına koydu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bina sakinlerince kötü koku yaydığı gerekçesiyle şikayet edilen 62 yaşındaki vatandaşa ait evden 3 kamyon çöp çıktı. Evde, bir zabıta personelinin çöplerin arasında bulduğu Türk bayrağını öpüp başına koyduktan sonra ayırması duygusal anlara neden oldu.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Sait Admış Apartmanı'nın 1'inci katında yaşayan 62 yaşındaki Aydın Bilirer'in evinden duyulan kötü kokudan rahatsız olan bina sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Kısa sürede içerisinde eve gelen Zabıta ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinde görevli yaklaşık 40 personel, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Evin çöplerle dolup taştığını gören belediye ekipleri, 4 saatlik çalışmayla çöpleri temizledi. Evden çıkan çöpler 3 kamyona yüklenerek, götürüldü. Bu sırada, bir zabıta personelinin çöplerin arasında bulduğu Türk bayrağını öpüp başına koyduktan sonra ayırması duygusal anlara neden oldu.

“Bugüne kadar 3-4 ev değiştirdik”

Çalışmalar sürerken gelen ev sahibinin kardeşi İsmail Bilirer, bina sakinlerinden özür dilediklerini belirterek, “Ağabeyim nerede oturursa otursun her evi bu hale getiriyor. Kardeşimi doktora götürüyorum ama bizden daha iyi konuşuyor bizden daha iyi durumu. Durumu zabıta ekiplerine burada oturan komşular söylemiş. Ben zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum. Komşulardan da özür diyorum. Bugüne kadar 3-4 ev değiştirdik” dedi.