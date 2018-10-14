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Festivale okçular renk kattı

Mardin’in Midyat ilçesinde 1’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde 1'inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivale, Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi renk kattı.


Midyat Kaymakamlığı ve Belediyesince düzenlenen 1'inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi yapılırken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mahmut Mardinli sahne aldı. Gösteri, Amasya Merzifon Gümüşhacı köyünden gelen okçuların, Yeniçeri Yeminini okuması ile başladı. Sekiz metreden atış yapan okçular, gösteriyi seyreden vatandaşları kendilerine hayran bıraktı. Daha sonra ise Sanatçı Mahmut Mardinli sahne aldı. Mardinli söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti.


Gösteri ve konseri, vatandaşların yanı sıra, Vali Mustafa Yaman, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Nihat Eri de izledi.

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