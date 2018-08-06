Şanlıurfa Başsavcılığına atanan Öztoprak, Mardin’de görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, hoşgörü şehrinin vatandaşlarına hoşgörü ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, basın mensupları ile birlikte zor ve hassasiyet gerektiren davaları en başarılı şekilde takip ettiklerini belirterek görev sürecinde kamuoyunu doğru bilgilendiren basın mensuplarına teşekkür etti. Görev süresi boyunca Mardinlilerden gördüğü hoşgörü ve anlayış için teşekkür eden Başsavcı Öztoprak hain darbe girişimini yapan FETÖ, PKK terör örgütü ve birçok dava da sağlıklı deliller ve itirafçılar ile Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak hainliklerin önüne geçilmek için tüm adliye çalışanları ile birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Öztoprak, ”Tüm mesai arkadaşlarına ve davaların doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan yerel ve ulusal basının temsilcilerine canı gönülden teşekkür ederek Mardin’den ayrılıyorum" dedi.

Öztoprak, Mardin’de askeriye ve emniyet teşkilatı içinde yapılanmış mahrem imamları, FETÖ’nün yeni yapılanması, Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarının FETÖ dosyası kapsamında alınması, PKK terör örgütü üyelerinin düzenlemiş olduğu çukur ve hendek davalarının soruşturmasını başlatan ve ikinci MİT tırları olayının çözülmesi gibi önemli davaların açılmasını sağlayarak Türkiye gündeminde yer bulmuştu.