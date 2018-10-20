Futbolun efsaneleri hükümlülerle buluştu

Eski futbolcular Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Mardin'de bir araya geldikleri hükümlülerle maç yaptı.

Eski futbolcular Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Mardin E Tipi Cezaevinde hükümlülerle bir araya geldi. Hükümlülerle yemek yiyen eski futbolcular, yemeğin ardından futbol ile ilgili konferans verdi. Daha sonra ise eski futbolcular ile hükümlüler cezaevi sahasında maç yaptı. Maç renkli görüntülere sahne oldu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, insanoğlunun yeryüzünde var olduğu günden beri suç, ceza ve bu cezanın da kurumu olan infazın süre geldiğini belirtti. Günümüz modern toplumlarda artık infazın amacının insanlara, kişilere ceza vermek yerine kişiyi ıslah etme ve toplumla bütünleştirme olduğunu vurgulayan Bektaş, "Bu kapsamda tüm ceza infaz kurumlarında olduğu gibi Mardin Ceza İnfaz Kurumumuz'da da hükümlülerin, tutukluların dışarıdaki hayatına adaptasyonunu sağlamak adına çeşitli etkinlikler Adalet Bakanlığı'nın izni ve imkanları dahilinde yapılmakta. Bu kapsamda da futbolumuzun efsane olmuş, onlardan futbolu öğrendiğimiz kendimizi futbol adına örnek aldığımız futbolcularımızla buradayız. Bu etkinlikte katkıda bulunan tüm bakanlık yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

“Genç nüfus ülke için avantaj”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 yıldır kurulduğunu ve tüm gençler için hizmet ettiğini belirtti. Ülkenin bütün gençlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Carti, “Üniversitede okuyan da, meslek lisesinde okuyan da, sanayide çalışan da, tutuklu bulunan genç de bizim gencimiz. Türkiye'nin genç bir nüfusu var ama aslına bakarsanız verilere göre yaşlanmakta olan bir toplumuz. Genç nüfusun olması her zaman bir avantaj anlamına gelmiyor. Uygun politikalar uygulamak, üretmek ve bunları hayata geçirmekle ancak bu demografik durumu bir avantaja dönüştürmek mümkün, aksi halde hem ülkenin gençliğine hem de geleceğini heba edersiniz. Biz bakanlık olarak vizyonu olan Türkiye'nin vizyonunu hayata geçirecek gençler yetiştirilmesi için yaşıyoruz. Bu anlamda bütün gençler bizim kapsama alanımızda. tümüne göre çeşitli politikalar, programlar uyguluyoruz” diye konuştu.

“Halkla buluşmalar bizi keyiflendiriyor”

Efsane futbolculardan Hadi Mandıralı ise, Mardin'e daha önce de geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Şimdi bunu taçlandırdık, daha da güzel oldu. Mardin insanları çok sıcak kanlı, bizi çok güzel karşıladılar. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklaşa düzenliyor. Futbolun ustaları gençlerle buluşuyor, halkla buluşuyor, genç hükümlülerle buluşuyor. Projeler bizim içinde değişik bir süreç, değişik bir yaşam tarzı oldu. Biz hoşumuza giderek bu etkinliği yapıyoruz. Halkla buluşuyoruz, sohbetler ediyoruz, yemekler yiyoruz. Bunlar bizi keyiflendiriyor.”