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Gırnavas Höyüğü panelinin ikincisi düzenlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde “Mezopotamya’ya Açılan Kapı Nusaybin Gırnavas Höyüğü” panelinin ikincisi düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde “Mezopotamya'ya Açılan Kapı Nusaybin Gırnavas Höyüğü” panelinin ikincisi düzenlendi.


Nusaybin'de “Mezopotamya'ya Açılan Kapı Nusaybin Gırnavas Höyüğü” panelinin ikincisi düzenlendi. Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, 1991 tarihinde Gırnavas kazı ekibinin aracına teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan arkeologlar Bahattin Devam ve Metin Akyurt için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelde, Prof. Dr. Atilla Engin, Yard. Doç. Dr. Bora Uysal ve Yard. Doç. Dr. Eyyüp Ay, vatandaşlara Gırnavas'ta yaptıkları kazı çalışmaları ve tarihi hakkında görsel, slaytlar kullanarak bilgiler verdi. Yoğun katılım ve ilgiyle dinlenen programın sonunda sunum yapan akademisyenlere plaket takdim edildi.

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