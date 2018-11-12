Güvercin severler Kızıltepe'de buluştu

Mardin Kızıltepe Büyük Güvercin Festivali'ni düzenledi. Festivalde 26 çeşit güvercin türü arasında birinci gelenlere kupaları verildi. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Irak'tan bir çok güvercin sever katıldı.

Kızıltepe'de bir düğün salonunda 1. Mardin Kızıltepe Büyük Güvercin Festivali düzenledi. Güvercin severlerin imkanlarıyla Mehmet Nur Kakız, Abdulkadir Eriş ve Aziz Karaaslan gözetiminde yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Irak'tan bir çok güvercin sever katıldı. 26 türden 350 güvercin görücüye çıktı. Hakem heyeti festival sonunda kendi türleri arasında güzellik ve performanslarına göre 1-2 ve 3'üncüleri seçti. Şampiyonların sahiplerine kupaları ve plaketleri verildi. Salonda bazı güvercin severler açılan stantlarda güvercinlerini satılığa çıkarma imkanı buldu.

Kupasını alanlar duygularını paylaştı. Yusufi Uzun Gaga dalında Ebubekir Taşkın, “Yusufi uzun gagada birinci geldim. Sevinçliyim mutluyum. Kendimi çok mutlu hissediyorum“ diye konuştu.

Festival hakkında bilgiler veren organizasyon sorumlusu Mehmet Nur Kakız, “Yaklaşık 26 çeşit güvercin türü burada görücüye çıkıyor. Güzellik ve performanslarına göre hakem heyetimiz tarafından şampiyonları seçtik. Amacımız birlikteliği ve beraberliği sağlamak” dedi.

Eskişehirli bir güvercin sever ise, “Merakçı arkadaşlarımız böyle güzel bir organizasyon düzenledi. Tabi biz de merakçı olduğumuz için katılım gösterdik. Çok güzel bir organizasyon oldu. İl dışından da katılımlar oldu. Kuş bizim için gerçekten de bir sevgi. Yeri geliyor stresimizi atmak için bunlarla vakit geçiriyorum. Severek emek veriyoruz. Bunların güzellikleri havadaki performanslarına önem veriyoruz. Elimizden geldiğince en iyisini beslemeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda güvercin severlere yemek ikramında bulundu. Festival renkli görüntülerle son buldu.