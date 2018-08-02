Hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac görevini yapmak için 3 kafile halinde kutsal topraklara gidecek 750 hacı adayı için Mardin Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları, yola çıkmadan önce başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasının huzuru için dua etti. Mardin Valisi Mustafa Yaman, havalimanında hacı adaylarını uğurladı. Vali Yaman uğurlamada yaptığı açıklamada, Mardin’den bu yıl 750 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Eskiden Ankara ya da İstanbul’dan yolcu ediliyorlardı. Şimdi artık Mardin Havalimanı direkt dış hatlara açıldı. Buradan hacı adaylarımızı yolcu ediyoruz" dedi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek başkanlığındaki hacı adayları, duanın ardından kutsal topraklara hareket etti.