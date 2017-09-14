Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 17:04

Halay sırasında kalp krizi geçirerek öldü

Adana’da ikamet eden ve Mersin’de bir yakınının düğününe katılan Mardinli Fettah Çağırdan, halay çektiği sırada kalp krizi geçirerek, yere yığıldı.

Halay sırasında kalp krizi geçirerek öldü

14 Eylül 2017 17:04

Çağırdan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Bayraklı köyü Değirmenli mezrasından 24 yıl önce Adana’ya göç eden Fettah Çağırdan, ailesi ile birlikte önceki gün bir yakınının düğününe katılmak için Mersin’e gitti. Düğünde halaya duran ve grubun başını çeken 10 çocuk babası Çağırdan, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Çağırdan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağırdan’ın cenazesi, getirildiği Değirmenli mezrasında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Öte yandan, Çağırdan’ın kalp krizi geçirdiği halay, bir yakını tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, bir grup ile birlikte neşeli bir şekilde halay çeken Çağırdan’ın, bir süre sonra yanındaki iki genç ile birlikte ortaya çıktığı ve bu sırada yere yığıldığı görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç