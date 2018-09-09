Hastanede kaybettiği cüzdanı bulunan vatandaşın duygusal anları

Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesinde yakınını ziyaret etmek için hastaneye gelen Ahmet Kurnaz, içinde 3 bin 950 TL olan cüzdanını kantinde kaybetti. Durumu yakınını ziyaret ettiği sırada fark eden Kurnaz, apar topar kantine inerek cüzdanını aramaya başladı. Kurnaz, yanına gelen hastane çalışanı Vahap Elik’in cüzdanı bulduğunu söyleyerek kendisine teslim etmesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Ahmet Kurnaz, Midyat’ta oturduğunu ve hasta ziyareti için geldiğini belirterek, “Dışarıda oturup çay içmiştim, cüzdanım arka cebimdeydi. Yukarı hastamın yanına çıktığımda cüzdanım yoktu, hemen koştum oturduğum masaya. Bir kadın dedi ki, ‘Benim çocuğum senin cüzdanı buldu, senin paran helaldir. Çocuğum cüzdanını bulmuş.’ Cüzdanın burada olduğunu söylediler, ben de hemen buraya geldim. Allah onlardan razı olsun, onlara çok teşekkür ediyorum. Demek param helaldi ki, helal kişiye rast gelmiş, helal paradır. Ben kesinlikle hiçbir kuruş haram para yemem Allah’ın izniyle. Demek ki dünyada böyle insanlar var ki helal süt emmiş, bin sene yaşasın diye dua ederim ve hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

“Daha insanlık ölmedi”

Hastane kantinine oturmaya gittiğinde sandalyede bir cüzdan gördüğünü belirten Vahap Elik ise, “Hastanenin hasta kayıt bölümünde çalışıyorum. Kardeşim yoğun bakımda olduğu için bugün izinliydim. Kantinde misafirlerimin yanında oturuyordum, sandalyenin üzerinde bir cüzdan buldum. Beyefendi herhalde farkında olmadan cüzdanını düşürmüştü, içinde bir miktar para vardı. İçinde kimlik bulamadım, ulaşabileceğim bir numara da yoktu. Ben de Halkla İlişkiler Müdürümün yanına geldim, sahibi gelir diye bekledik. Kendisine teslim ettik” diye konuştu.