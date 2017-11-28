Havaların soğuması tahin satışlarını arttırdı

Mardin’de soğuk kış günlerinde kahvaltı sofralarının başköşesinde yer alan tahin satışları, kentte havaların soğumaya başlamasıyla birlikte arttı. Kentte vatandaşlar, göz önünde öğütülen tahinlere yoğun ilgi göstermeye başladı. Getirdiği makineyle susamı öğüterek tahin haline getiren ve vatandaşlara sunan esnaf Rıdvan Görgülü, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Tahini tamamen yerli susamdan ürettiklerini ve doğal olarak halkın hizmetine sunduklarını anlatan Görgülü, “Susam kalp ve damar rahatsızlıklarına birebir. Kışın soğuk havalarda insanın vücudunu sıcak tutar ve bütün bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği için tüm hastalıklardan korur. Özellikle soğuk havalardan. Sabah kahvaltısında yediğiniz bir tabak tahin akşama kadar sizi sıcak ve tok tutma özelliğine sahip. Bizim Mardin’e özgü Mazruna dediğimiz üzüm çeşidi var. Bu üzüm yılın sadece 4 ayı çıkıyor ve bağ bozumu zamanı pekmez yapıyoruz. Tahinle birlikte mükemmel lezzeti oluyor. Pekmez ve tahin kışın en çok ailelerin tercih ettiği bir ürün özellikle çocuklu aileler doğal tahin ve pekmezi çocukları için alıyor. İlgiden çok memnunuz” dedi.

Çocukları için tahin alan Turgut Kavak, “Piyasada ki tahinler pek sağlıklı değil. Burada gözümüzün önünde çekildiği için güvenerek alıyoruz. Çocuğum küçük özellikle onun için alıyorum. Sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor çünkü” diye konuştu.

Kışın tahin ve pekmezin vazgeçilmez olduğunu söyleyen Kemal Bulut ise, “Bu tahin doğal. Ne yediğimizi biliyoruz. Gözümüzün önünde olması güven veriyor. Kışın çok tüketiyorum. Çünkü kışın tahin sıcak tutar pekmezle olunca daha lezzetli oluyor” ifadelerinde bulundu.