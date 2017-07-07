Hayvan hastanesi kurulacak

Hayvan barınağında yapılan çalışmalar ile halkın takdirini kazanan Belediye Hayvan Hastanesini de hayata geçiriyor. İhalesi yapılan çalışmayla 170 metrekare alanda ameliyat yapılabilecek tüm araç ve gereçlerin yanı sıra ultrason ve röntgen makineleri gibi ekipmanlar da olacak. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman kentte hayvan dostu projelere devam ettiklerini anlatırken, “Tam teşekküllü hayvan hastanesi yapımına başlayacağız ve hayvanlara cerrahi müdahalelerde bulunacağız” dedi.

Hayvan dostu çalışmalar

Yaman, hayvan dostu çalışmalara önem verdiklerini anlatarak, “İlimizin her yönüyle en iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Bu kentte yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler yapacağımız projeler ile yaşadıkları yerden mutlu olacaklar. Mardin çalışmalarımızla yediden yetmişe herkesin takdirini gören bir şehir olacak. Öte yandan hayvanlar için de önemli çalışmalarımız söz konusudur. Hayvan barınağımız örnek çalışmalara imza atmaktadır. Bunun yanı sıra çevreci beslenme odaklarıyla da hayvanların sıcak yaz aylarında rahatlamasını hedefledik. Şimdi yeni bir projemizi daha hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Ameliyatlara imkan tanıyacak

Hayvan Tedavi Merkezinin de bu düşünceyle hayata geçtiğinin altını çizen Yaman, “hayvan barınağında sokak hayvanlarının tedavisini yanı sıra vatandaşlarımızın evlerinde besledikleri hayvanlar ile ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Bizler bu noktada hayvanların ameliyatlarının da personelimizde yapılmasını istedik. Bu nedenle içinde tüm ekipmanların olacağı ve ameliyatların yapılabileceği hayvan tedavi merkezi hayata geçiyor. Bu çalışma belediyeler anlamında ender yapılan bir çalışmadır. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.