HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edilen HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi, yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesi amacıyla başlatılan planlı çalışma kapsamında Savur HDP İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya isimli hedef şahıs teknik takibe alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada teknik takibin ardından hedef şahıs ve eşi gözaltına alındı.

Açıklamada, "09 Eylül 2018 tarihinde hedef şahıstan batı illerine nakletmek üzere uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen üç şüpheliden 16 kilo 400 gram kubar esrar maddesi elde edilmiş, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanırken bir bayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17 Eylül 2018 günü aynı planlı çalışma kapsamında hedef şahsın İzmir iline uyuşturucu madde nakledeceğinin anlaşılması üzerine İzmir ilinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve HDP Savur İlçe Başkanı aracının depo kısmında yapılan aramada 4 kilo 550 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınarak Mardin'e getirilmiştir. Konuyla ilgili planlı çalışmanın sonlandırılması kararlaştırılarak Özel Harekat unsurlarımızla birlikte şahsın Savur ilçesi Pınardere köyünde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada 36 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve ikamette bulunan aynı zamanda takibimizde olan hedef şahsın eşi Hüsna Kızılkaya isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Planlı çalışma kapsamında toplamda 57 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, iki şüpheli şahıs proje sürecinde tutuklanmış, gözaltında bulunan iki şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan yapılan tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Hedef şahıslar, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ve eşi Hüsna Kızılkaya sevk edildikleri mahkemede sorgulandıktan sonra Yedibela Kızılkaya tutuklanırken, eşi Hüsna Kızılkaya serbest bırakılmıştır" denildi.