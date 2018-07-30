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30 Temmuz 2018 12:21

Hırsızlıktan şüphelendi gördüklerine inanamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde koyunun verdiği süt azalınca hırsızlıktan şüphelenip nöbet tutmaya başlayan Faruk Batırhan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Hırsızlıktan şüphelendi gördüklerine inanamadı

30 Temmuz 2018 12:21

Koyunun sütünü boğanın emdiğini gören Batırhan, o anları cep telefonuna kaydetti.


Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde ikamet eden ve aynı zamanda veteriner hekim olan Faruk Batırhan, süt sağmak için aldığı koyununun sütü her gün azalmaya başlayınca hırsızlıktan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerin ahırın yakınında nöbet tutmaya başlayan Batırhan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Ahırdaki boğanın koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Boğanın bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayıran Batırhan, boğayı ayrı bir ahırda tutmaya başladı.




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