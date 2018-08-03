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03 Ağustos 2018 12:49

Hızını alamayan araçlar kaldırıma çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobil dönüş yaparken kaza yaptı.

Hızını alamayan araçlar kaldırıma çıktı

03 Ağustos 2018 12:49

Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan Şenyurt Kavşağında meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, 63 F 0786 ile 16 LRA 25 plakalı iki otomobil, Şenyurt Kavşağında dönüşünü alamayarak kaza yaptı. Kazada araçlar kaldırıma çıkarken, araçların hava yastıkları açıldı. Kazanın şiddeti ile kavşakta bulunan kaldırıma çıkan araçlar, tabelalara çarparak durabildi. Olay yerine gelen Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler, araçlarda oluşabilecek yangına karşın tedbir aldı. Kısa süreli trafiğe kapalı kalan yolda araçlar çekiciler ile alınarak, trafik yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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