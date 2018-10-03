Hububatçılar: “Bize buğday ithal etmek yakışmıyor”

Mardin Hububat Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye'nin 80 milyon kişiye yetebilecek buğday üretebileceğini belirterek, Türkiye'ye buğday ithal etmenin yakışmadığını ifade etti. Rusya'nın açıklamasının ardından buğday fiyatlarının arttığına dikkat çeken Öter, Rusya'nın kararının sadece Türkiye'yi değil, Mısır'ı da etkileyeceğine dikkat çekti.

Mardin Hububat Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Rusya'nın buğday ihracatı ile ilgili kararı ve Türkiye'de buğday üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nin son 4 yıldır un ihracatında Türkiye'de birincilik ödülü aldığını belirten Öter, yılda yaklaşık 1 milyon tona yakın buğday üretimi yaptıklarını ifade etti. Bu üretimin Türkiye'ye 1,5 milyon dolar katkı sağladığını dile getiren Öter, dövizdeki artışın buğday fiyatlarına olumsuz yansıdığını anlattı.

“Buğday fiyatı 50 kuruş arttı”

Türkiye'nin yakın olması nedeniyle Rusya'dan buğday ithal ettiğini aktaran Öter, “Rusya, kuraklıktan dolayı bize ve diğer ülkelere giden buğday ihracatını durduracaklarını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda da yavaşlattı. Geçen hafta bin 240 liraya düşen buğday Rusya'nın açıklamasının ardından 50 kuruş arttı. Bunun olumsuz bir etkisi olacaktır. Bu sadece Türkiye'yi değil, Mısır'da ithal ediyordu, onları da etkileyecektir” dedi.

“Biz de tedbir almalıyız”

Rusya'nın kendine göre tedbirini aldığını ancak Türkiye'nin de tedbirini alması gerektiğini vurgulayan Öter, “Bugün Güneydoğu obası toprağı dünyanın en kaliteli topraklarıdır. Tarıma biraz daha önem verirsek Türkiye 80 milyonu hatta bir o kadarını besleyebilir. Topraklarımızın verim kalitesi çok yüksek. Rusya'dan bu sene 5,5 milyon ton buğday ithal ettik. Bunun çoğu yemlik buğday. Türkiye'nin kaliteli buğdayı varken, Rusya gibi ülkelerden ithal etmenin yakışmıyor. Rusya'nın da kararının devam etmesi durumunda bu pazara denk başka pazarlar bulunmaz ise buğdayda fiyat artışı olacaktır. Kazakistan, Ukrayna gibi Rusya pazarına denk başka pazarlar bulmazsak, buğdayın fiyat artışı kaçınılmaz olur” diye konuştu.

“Çiftçi eğitilmeli, destek verilmeli”

Tüm dünyanın kuraklığı konuştuğuna da dikkat çeken Öter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım milli servettir. Milli servetin ötesinde stratejik konum yerine gelmiştir. İnsanların paraya ihtiyacı yok ama elindeki gıda maddesini tutmak istiyor. Gıda maddesinin ham maddesi de buğdaydır. İşin gerçek ehli vatansever uzmanların saha da inceleme yapmasını, toprakların hangi ürüne daha verimli olduğunun araştırılıp, çiftçinin o yönde eğitilmesini istiyoruz. Çiftçilerin girdileri, elektrik, su gübre mazot gibi ihtiyaçları giderilip, katkı sunulsun ki, verimi arttırsınlar. Bizim dışarıdan ithal ürüne ihtiyacımız olmasın. Biz bu toprak kapasitesine ve insan gücüne sahibiz.”