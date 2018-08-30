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30 Ağustos 2018 12:30

İdealist öğretmen okula rengarenk bir görünüm kazandırdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Serhat Güneş adlı sınıf öğretmeni, diğer öğretmenlerin de desteğiyle duvarlarına resimler çizdiği okula rengarenk bir görünüm kazandırdı.

İdealist öğretmen okula rengarenk bir görünüm kazandırdı

30 Ağustos 2018 12:30


Kızıltepe Dicle İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Serhat Güneş, okul yönetimi ve diğer öğretmenlerin de desteğiyle duvarlara resimler çizdi. Gecesini gündüzüne katarak, öğrencilere daha güzel bir ortam oluşturmak için fedakarlık yapan idealist öğretmen, okula rengarenk bir görünüm kazandırdı. Yaptıkları çalışmayı özellikle son zamanlarda artan hayvanlara şiddet haberlerinden esinlenerek başlattıklarını anlatan Güneş, çocukların zekasını hiçbir zaman hafife almadığını, çocukların müthiş bir algı kapasitelerinin olduğunu dile getirdi. Okula çizdikleri figürlerle hem hayvan sevgisini anlatmaya hem de okula renk katmaya çalıştıklarını anlatan Güneş, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bu meslekte, sabır, azim ve fedakarlık olmazsa olmazların başında geliyor. Bütün bu değerlerin bilincinde olmakla birlikte göreve yeni başlayan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’ın yenilikçi, çağdaş, milli ve manevi değerlerine olan bağlılığını gördükçe işimize daha da motive olmamızı sağlamış oldu. Bakanımızın, görevine başlarken sarf ettiği sözleri ve dile getirdiği çalışma felsefesine borçlu kalmama adına bizlerde iyi bir başlangıçla okulumuzdan katkıda bulunmak istedik. Bir öğretmen olarak ne yapabilirim diye düşündüm, hem artan hayvanlara şiddet haberlerinden esinlenerek, öğrencilerimizi ‘hayvan dostu’ çocuklar olarak büyümelerini sağlamak hem de eğitimde yenilikçilikten de hareketle okulumuzun olabildiği kadar öğrencilerimiz için renkli bir ortam haline getirmeyi amaçladık. Okul müdürümüz Rıdvan Bilgiç’in de bizlere verdiği destek ve gayreti çalışmalarımızdaki sinerjinin artmasına vesile oldu. Böylece okulumuzda özellikle de aramıza yeni katılacak öğrencilerimiz için güzel bir başlangıç ortamı oluşturmayı başardığımıza inanıyorum” dedi.




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