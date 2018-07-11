İHA sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıyor

Mardin’de gerçekleştirilecek olan sergi sınırın sıfır noktasında İHA ile Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliğiyle vatandaşlarla buluşturulacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanılanların hafızalardan silinmemesi amacıyla Türkiye’nin dört bir tarafında İHA muhabir ve kameramanlarının objektifine yansıyan fotoğraflar vatandaşlar ile buluşuyor.

Nusaybin Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz akşamı saat 20.00’de İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal tarafından açılışı yapılacak sergide milletin vatanına, ülkesine, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı en uzun gecede meydanlarda olan İHA muhabirlerinin şahit olduğu anlar sergilenecek. Sergide fotoğrafları yeniden görme şansı bulacak ziyaretçiler, o gece yaşanan ve İHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini de izlenme imkanı bulacak. 15 Temmuz saat 20.00’de Nusaybin Cumhuriyet meydanında gerçekleşecek olan sergiye protokol ve basın mensuplarının yanı sıra Mardin ve Nusaybin halkı da davet edildi.

15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişi için verdiği mücadelenin adı oldu. Bu gece nice kahramanlıklar yaşandı. Bir millet vatanına, ülkesine, birliğine ve dirliğine sahip çıktı. İhlas Haber Ajansı (İHA) en uzun gecede en başından itibaren oradaydı ve geçen zaman içerisinde yaşananları unutmadı, unutturmadı.