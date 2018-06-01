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01 Haziran 2018 11:02

İHA yazdı, Fikriye hayaline kavuştu

Mardin’de bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen ancak İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yetkilileri harekete geçiren haberinin ardından yeniden eğitim görmeye başlayan 9 yaşındaki Fikriye Nur Esin, hayalini kurduğu karnesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İHA yazdı, Fikriye hayaline kavuştu

01 Haziran 2018 11:02


Mardin’in merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde ikamet eden 9 yaşındaki bedensel engelli Fikriye Nur Esin, engeli nedeniyle ilkokul 2’nci sınıftan sonra okula devam edemedi. Büyük üzüntü yaşayan ve akranları gibi her gün okula gidip gelmenin, karne alabilmenin hayalini kuran Fikriye, İHA’nın yaptığı haberin ardından yetkililerin harekete geçmesiyle ocak ayında yeniden okula başladı. Okuyup, gazeteci olmayı isteyen Fikriye, hayalini kurduğu karnesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.


100. Yıl İlköğretim Okulunda eğitim gören Fikriye Nur Esin, çok mutlu olduğunu belirterek, kendisi gibi tüm bedensel engelli çocukların okula gitmesini ve karne almasını istedi.


Fikriye’nin sıra arkadaşı Zehra Betül Nurçetin, arkadaşıyla güzel bir yıl geçirdiğini ifade ederek, "Fikriye ile aram çok iyi. Derslerine yardımcı oluyorum, eşyalarını çıkarmasında yardımcı oluyorum" dedi.


Fikriye’yi çok sevdiğini anlatan sınıf arkadaşlarından Meryem Alkan, "Fikriye ile aramız çok iyi. Onunla bu yıl oyun oynadık teneffüslerde" diye konuştu.



"Fikriye’yi okula kazandırmanın sevinci içerisindeyiz"


Okulun Rehberlik Öğretmeni Muhammed Aytimur ise, "Öğrencimizi tekrar okula kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Arkadaşları ile yeniden bir arada. Bizim için en önemlisi derslerini öğrenmesinin yanı sıra topluma kazandırılmasıdır" ifadelerini kaydetti.



"Okuma azmini takdirle karşılıyoruz"


Okul Müdürü Necmettin Cansın, Fikriye’nin hiçbir engel yaşamadan okula gidip gelmesi için bizzat ilgilendiklerini anlatarak, "Öğretmenler Fikriye’nin okuma azmini takdirle karşılıyor ve Fikriye’nin okuması için ellerinden geleni yapıyor" dedi.


Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Berhuni de, yaz tatili boyunca kitap okumayı önerdiği Fikriye’ye karne hediyesi olarak oyuncak bebek verdi.




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