İHA’dan Mardin’de anlamlı sergi

Mardin’de şehitlik ziyareti ve Şakir Nuhoğlu Camii’ndeki mevlit programının ardından İHA sergisinin açılışı yapıldı. Mardin Valiliği ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı destekleri ile 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki serginin açılışı, Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, İHA Mardin temsilcisi Beril Solmuşgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaadin Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Sergiye ayrıca Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik ile üyeleri, yerel ve ulusal basından birçok temsilci katıldı. Sergide 15 Temmuz gecesinde çekilen 67 fotoğraf Mardinliler ile buluştu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yaman ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, 15 Temmuz’u unutmamak adına etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Özkan, "Bizim burada amacımız bütün Mardin halkının buraya gelip fotoğraflarla 15 Temmuz’un ruhunu tekrardan yaşatmak, unutmamaktır. Cumhurbaşkanımız, parti liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de 16 yıl önce büyük bir açılım yaptı. 16 yıl sonra da gelinen nokta Türkiye’nin büyük bir sıçrayışı var. Dünyada, Türkiye’de 90 yıllık bir Cumhuriyetimiz var. AK Parti çok büyük bir hizmet ve atılımlar yaptı. Dünyadaki dış ülkeler, emperyalist güçler Türkiye’nin güçlenmesine, yükselmesine tahammül edemiyorlardı. Bu Gezi olaylarından, 17, 25 Aralık darbesinden, hendeklerden, Mardin’de yaşadığımız için burada değişik olaylar oldu. Gençlerde çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Cumhurbaşkanının izinden gidiyorlar. Onun için 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanının meydanlara inin demesinden sonra Mardin’de çok büyük bir yankı uyandı” dedi.

Engelli aracı ile sergiyi gezdi

Sergide engelli aracı ile fotoğrafları inceleyen bir vatandaş dikkat çekti. Engelli vatandaş, sergi alanına geldiği engelli aracı ile fotoğrafları teker teker gezerek titizlikle inceledi. Bazı vatandaşlar, fotoğrafları inceleyen engelli vatandaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.