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10 Ağustos 2018 12:23

İki haftada aynı bölgede meydana gelen 4 kaza esnafı tedirgin etti

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ravza Caddesinde aynı yerde kısa süre içinde 4 kez kaza meydana gelmesi esnafı tedirgin ediyor.

İki haftada aynı bölgede meydana gelen 4 kaza esnafı tedirgin etti

10 Ağustos 2018 12:23


Artuklu ilçesi Ravza Caddesinde bulunan kavşakta 2 hafta içinde 4 ayrı kaza meydana geldi. Geçtiğimiz hafta bir araç resteorantın kapısına çarparak dururken bugün gerçekleşen kazada iki araç kafa kafaya çarpışarak yine resteorant müşterilerine korku dolu anlar yaşattı. 47 AC 081 plakalı araç ile 33 RD 411 plakalı araçlar kafa kafa çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Dördüncü kez aynı bölgede meydana gelen kaza bölgedeki esnaf ve mahallelileri tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri sık kazaların meydana geldiği noktaya trafik ışıkları konulmasını talep etti.




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