İl Başkanı Nihat Eri’den vekillere ziyaret

AK Parti Mardin milletvekillerini büyük bir umutla meclise gönderdiklerini belirten Eri, “Milletvekillerimizin Mardin ve ülkemiz adına en güzel icraatları yapacaklarına inanıyorum. Çünkü iki vekilimizde teşkilattan gelen, AK Parti hamuruyla yoğrulmuş birikimli şahsiyetlerdir. Allah’ın izniyle alışılmışın dışında bir süreçle elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz” dedi.

İl Başkanı Eri, seçim sürecinde gece gündüz demeden yol aldıklarını belirterek, “İnşallah bu dönemde de aynı şekilde zaman mefhumu gözetmeden vatandaşımızın rahatı için çalışacağız. Hep birlikte AK kadrolarda çalışma onurunu bizlere bahşeden Allah’a hamdolsun. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önümüzdeki yeni süreçte Türkiye daha da şahlanarak hak ettiği yere gelecektir” diye konuştu.