Ilısu kazılarında tarihi kalıntılar bulundu

Mardin ve Şırnak sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 kilometre doğusunda Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Barajı nedeniyle yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Mardin Müzesi tarafından Koçtepe köyü mevkisinde 10 yerde kazı çalışması yapıldı. Kazılar arazi yapısı ve köy yerleşkesi sebebiyle çoğunlukla sondaj kazısı olarak devam ederken, özellikle kuzeybatıdaki bahçede açılan açmalarda, geç antik dönem buluntuları ve mimarileri kalıntılarına ulaşıldı. Çok odalı işlevsel mekanlara sahip yapıların ortaya çıkmaya başladığı alanda, temizlik ve belgeleme çalışmalarına da başlandı.

Sırlı ve sırsız seramik parçaların yanı sıra buluntular arasında yer alan lüleler ve sikkelerin, dönem tespiti için uzmanlar ve alana ilgi duyan araştırmacılara önemli veriler sunduğu belirtiliyor.