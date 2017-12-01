İlk kadın Meclis İdare Amiri Çankırı Mardin’de

AK Parti Meclis Grup Yönetimi için 14 Kasım’da yapılan seçimde Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen’in yerine göreve getirilen ve TBMM’nin ilk kadın Meclis İdare Amiri olan Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin’e geldi. Çankırı, bir grup partili tarafından Mardin Havalimanında davul, zurna ve zılgıtlarla karşılandı. Çankırı, TBMM’de İdare Amirliğine seçilen ilk kadın milletvekili olma onurunu yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti grubunda bulunan ve oylarıyla kendisine destek olan bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Çankırı, daha sonra yeni makamını temsil eden “TBMM 047” kırmızı plakalı aracına binerek, kendisine eşlik eden milletvekilleriyle birlikte AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.