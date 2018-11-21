İnanç: “Çalışan kadınların doğum sonrası şartları iyileştirilmeli”

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, çalışan kadınların doğum sonrası şartların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. İnanç, “Asgari ücret bu sene daha farklı bir anlam kazandı. Enflasyonun aşırı yükselmesi asgari ücrete anlam kazandırdı. Türkiye'de 6 milyona yakın insan asgari ücretle çalışıyor bunların yoğun bölümü sektörde bayanlar. Çalışan bayanlarla ilgili farklılıklar istiyoruz. Pozitif ayrımcılık istesek gerçekleşemez; ama çalışan bayanlarla ilgili farklıklar istiyoruz. Doğum öncesi ve sonrası çalışan kadınlara ücretten muaf olmasındansa ücretinin ödenerek bu hizmetin verilmesini istiyoruz. Biz 3-4 çocuktan bahsediyoruz; ama bunlar için ekonomik şartları hazırlamak gerek. Kadının doğum sonrası ücret alamaması demek, geçinememesi demektir. Devletimizden böyle bir çalışma talep ediyoruz. Evlat ve çocuk yetiştirmek maliyetli bir olay. Maaşlarının devlet tarafından verilmesini istiyoruz. İyileştirme yapıldı; ama şu an ekonomiye bakarsak tam karşılığını bulduğunu söyleyemeyiz” dedi.

İnanç, çocuk işçiliği konusunda tüm Türkiye'nin ve konfederasyonların başlatmış olduğu bir seferberlik mücadelesi olduğunu belirterek, “Cezalar var, ortak bir seferberlik ilan edildi ve sahada karşılığını buldu. Çocuk işçilik gene var; ama dünya çapında seferberlik karşılık buldu diyebiliriz” diye konuştu.