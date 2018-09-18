İnovatif düşünceyle gelen başarı

kez düzenlenen ve Eskişehir'in en büyük öğrenci organizasyonu olarak kabul edilen Akademi-EM'in gerçekleştirdiği yarışmada birincilik ödülü aldı.

Her yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ve Eskişehir'in en büyük öğrenci organizasyonu olarak adlandırılan 13. Akademi-EM, bu yıl 'Zümrüd-ünka' başlığı ile ele alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenerek ulusal ve uluslararası alanda ün yapmış lider şirketlerin genel müdürleri ve CEO'larının katılım gösterdiği organizasyonda, Mardin Artuklu Üniversitesi İnovatif Gelişim Topluluğu 'Vaka Analizi Yarışması'nı kazanarak etkinliğe damgasını vurdu.

'Amacı olan külü, hiçbir rüzgar savuramaz' konsept sloganı ile düzenlenen ve üç gün boyunca toplam 12 oturumda gerçekleşen kariyer atölyesi ve vaka analizi yarışmasının da içerisinde yer aldığı seminere, Türkiye'deki üniversitelerden; 198'i Endüstri Mühendisliği, 140'ı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 55'i Bilgisayar Mühendisliği ve 180'i diğer bölümlerden olmak üzere 600'den fazla öğrenci katılım gösterdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, akademik bilgi aktarımlarının yanı sıra üniversite ile iş hayatını buluşturmayı hedefleyen Akademi-EM´in düzenlediği 'Vaka Analizi Yarışması'nda başarı sağlayan Mardin Artuklu Üniversitesi İnovatif Öğrenci Topluluğu Başkanı Duygu Çamurtaş'ı makamında kabul ederek, teşekkür plaketi verdi. Öğrencilerin analitik düşünme yetilerinin ve kısa zamanda etkili çözüm üretebilme kabiliyetlerinin gelişmesini amaçlayan bu tür etkinliklere her daim tam destek verdiğini ifade eden Ağırakça, yarışmada emeği geçen akademik danışmanlara teşekkür etti.

"Öğrencilerimiz yenilikçi düşünceyi öğrendiler"

Sektör devlerinin öğrenciler ile buluşturulması ve öğrencilerin akademik çalışmalar yapmasına olanak veren bu tür organizasyonlara katılımın öğrencinin gelişimi açısından büyük önem taşıdığının da altını çizen Ağırakça, “İş yaşamının başarılı isimleri ile öğrencilerin bir araya getirilmesi, farklı sektörlerde bulunan uzmanların öğrencilere deneyimlerini aktararak piyasadaki gelişmeler ve iş olanakları hakkında bilgiler vermesi, öğrencilerin ufkunu açmakta ve onları geleceğe hazırlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz akademide öğrendikleri teorik bilgileri pratikte nasıl uygulayabileceklerini ve yenilikçi düşünmeyi öğrenmektedirler” dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesini temsil eden sekiz kişilik grubun; Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Edebiyatı ve Antropoloji bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü öğrencilerinden oluştuğu bilgisini veren Duygu Çamurtaş, yarışmada kendilerine “150 yıl sonra dünyasının teknoloji ve insanı nasıl olacak ve yaşanan sorunlara hangi pratik çözümler bulunabilir?” sorusunun yöneltildiğini söyledi.