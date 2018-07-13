Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:48

İnşaat boşluğuna kayan araç dakikalarca asılı kaldı

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde geri gelen araç, girdiği inşaat boşluğunda dakikalarca asılı kaldı.

İnşaat boşluğuna kayan araç dakikalarca asılı kaldı

13 Temmuz 2018 11:48

Araç, esnafın çabasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.


Merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi Salıpazarı mevkisinde bir oto yıkama dükkanından çıkan araç, geri gelirken inşaat boşluğuna girdi. Aracın burada asılı kaldığını fark eden esnaf, hemen sürücünün yardımına koştu. Araç, uzun uğraşlar sonucu, zincir ve forklift yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.


Oto yıkama işletmecisi Abdulkadir Karakuş, 1 yıldır inşaat alanının önünde duvar olmadığı için zaman zaman araçları çıkaran sürücülerin dalgınlıkla boşluğa kaydığını belirterek, “Bir yıl içinde 3 ya da 4 kez araç dükkandan çıkıp geri gelirken burada asılı kaldı. Bu kez de yine müşterimizin aracını el birliği ile aracı çıkardık. İlk kez olmadı birkaç kez daha oldu. 4 yıldır işyerimiz burada. Bunun önlemi alınsın istiyoruz. Araç sahipleri de biz de mağdur oluyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç