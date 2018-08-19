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19 Ağustos 2018 18:39

İnşaattan düşen işçi feci şekilde can verdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde inşaatta demir ustası olarak çalışan Suriyeli genç, inşaatın 4.

İnşaattan düşen işçi feci şekilde can verdi

19 Ağustos 2018 18:39

katından düşerek feci şekilde can verdi.


Kızıltepe Yenimahalle Şeyh Salim Mezarlığı yakınlarında yapımına devam edilen inşaatta demir ustası olarak çalışan Ahmet Sino adlı genç, demir bağlarken dengesini kaybederek 4. kattan zemine çakıldı. 18 yaşında olduğu öğrenilen Suriyeli Ahmet Sino’ya ilk müdahaleyi, inşaatta beraber çalıştığı işçi arkadaşları yaptı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Sino, Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sino’nun cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürdü. Otopsi işlemlerinin ardından genç işçinin cenazesi Ceylanpınar karşısında bulunan Suriye’nin Serekaniye’ye götürüleceği öğrenildi.


Sino’nun ölüm haberi alan ailesi ve yakınlarını hastaneye akın etti.




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