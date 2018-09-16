İpekyolu'nda alev alan tır cayır cayır yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasındaki karayolunda seyir halindeki bebek maması yüklü tır alev alarak cayır cayır yandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saat 21.40 sıralarında Nusaybin'den Cizre istikametine giden İsmail Akkurt yönetimindeki 33 CTC 15 plakalı bebek maması yüklü tır İpekyolu üzerinde seyir halindeyken İdil yol ayrımı kavşağında bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Sürücü ve yoldan geçen sürücüler Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında tır küle dönerken, yük ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı kalan İpekyolu söndürme çalışmalarından sonra trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.