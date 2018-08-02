İŞKUR’dan yerel gazetelere personel desteği

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin İl Müdürü Adnan Günbegi’nin yerel ve ulusal gazetelerin her geçen gün yaşadığı maddi sıkıntıların aşılması için hazırladığı “Yeni Nesil Gazetecilik” projesine İŞKUR Mardin İl Müdürlüğünden destek geldi. Proje kapsamında İŞKUR tarafından yerel basına personel desteği sunulacak. İŞKUR Mardin İl Müdürü Mehmet Akın, basının önemine vurgu yaparak, “Basına destek vermek kaydıyla artık işbaşı eğitim programlarımızı 3 aydan 6 aya, 6 aydan 9 aya yükselttik. Artık herhangi bir matbaamıza veya gazete faaliyeti yürüten basın kurumumuza bir eleman alındığı zaman 9 ay süreyle maaşını İŞKUR’dan alacak” dedi.

Projeyi İŞKUR’a sunan BİK Mardin İl Müdürü Adnan Günbegi ise, “BİK Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında 2012 yılında yapılan protokol çerçevesinde zor şartlar altında görevlerini ifa eden gerek basın mensuplarımız, gerekse basın işletmelerine can suyu olması açısından yeni nesil gazetecilik eğitim programı icra ettik. Yeni nesil gazetecilik eğitim programı çerçevesinde mesleğe yeni başlayacak basın mensuplarımızın istihdamı açısından 9 ay boyunca maaşlarının İŞKUR üzerinden alınması, sigorta primlerinden, işsizlik primlerimden yararlanması kapsamında bu programı icra etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.