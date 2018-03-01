İtfaiye ekipleri tatbikat ile yangın ve deprem eğitimi verdi

Senaryo gereği deprem anında binadan tahliye işlemleri yapılırken, Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de binada mahsur kalan personeli sepetli ve hidrolik merdivenli itfaiye aracı ile kurtarma eğitimi verdi.

Midyat Sanayi Mahallesi Cizre çevre yolu üzerinde bulunan bir okulda itfaiye ekipleri tarafından yangın ve deprem tatbikatı ile eğitimi verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı faal uçuş birliklerinde 26 yıl hizmet vererek yangın astsubayı olarak görev yapan ve başta Amerika olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesinde yangın eğitimlerine katılan, 2005 yılında emekli olan yangın eğitim uzmanı danışmanı Sezer Aslan, tatbikatın ardından katılımcılara yangın eğitimi verdi. Eğitimde personele genel bilgilendirme yapan Sezer Aslan, "Acil durumlar dediğimiz olaylar var arkadaşlar. Takdir ederseniz ülkemizi coğrafi acıdan incelediğimizde deprem kuşağı içerisinde, deprem bölgesi olarak nitelendirilmektedir. Bir deprem anında neler yapmamız öncelikle bizim için çok önemli. Bunlardan bahsedeceğiz. Acil durumların yanında deprem, sabotaj, terörizm, fırtına, kasırga bu tür şeyler bizi çok yakından ilgilendiren olaylardır. Bu durumlarda nasıl hareket edeceğimizi konuşacağız" dedi.