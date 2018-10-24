İtfaiyeden yavru köpek için seferberlik

Mardin'in Midyat ilçesinde kayalıklara sıkışan bir haftalık yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat çevre yolunda bulunan tuğla fabrikasının bekçi köpeğinin yavrularından biri 20 metre yükseklikteki kayalıklara sıkışarak, mahsur kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir haftalık yavru köpeği bulunduğu yerden itfaiye aracının merdiveniyle çıkıp indirerek, sahibine teslim etti.

Vatandaşlardan Yusuf Sönmez, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Sağ olsunlar fazla zaman geçmeden hemen buraya geldiler. Onların yardımı ile yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan kayalıkların arasından yavru köpeği indirdiler. Köpeği bekçi amcamıza teslim ettik” dedi.